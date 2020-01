BCE revogou autorização da Orey Financial que vai entrar em liquidação, informou BdP

O regulador e supervisor bancário indicou que a decisão final da revogação foi tomada por Frankfurt no passado sábado, 10 de janeiro, e que pela lei "implica a dissolução e a entrada em liquidação da instituição".

"Desta forma, o Banco de Portugal vai requerer, nos termos da lei, junto do tribunal competente o início da liquidação judicial da Orey Financial", lê-se no comunicado.

Em agosto, o Banco de Portugal apresentou um pedido ao BCE para revogação da autorização da Orey Financial como instituição financeira de crédito, um pedido que -- refere -- teve em conta o facto de a Orey "não captar depósitos de clientes e não ter uma presença significativa no mercado".

Já em novembro, a Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA) requereu a abertura do seu processo especial de revitalização (PER) em tribunal e apontou a existência de créditos de 63,4 milhões de euros sobre a empresa, propondo um perdão de 90% a 95%, dependendo de negociação, e perdão de juros de 100%, relativamente aos perto de 37,451 milhões de euros de créditos comuns.