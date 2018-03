BCE sem objeções à escolha de Luis de Guindos para a vice-presidência da instituição

Lusa07 Mar, 2018, 19:43 | Economia

"O concelho do Banco Central Europeu adotou hoje um parecer sobre a recomendação do concelho da União Europeia para a nomeação do vice-presidente do BCE. O conselho não teve qualquer objeção ao candidato proposto, Luis de Guindos, que é uma pessoa com reconhecida experiência profissional sobre questões monetárias e bancárias", refere a instituição financeira, em comunicado.

Na sequência do parecer do Conselho do BCE e da posição do Parlamento Europeu, o novo vice-presidente da instituição será nomeado pelo Conselho Europeu.

"O parecer do Conselho do BCE será disponibilizado na página oficial em todas as línguas da União Europeia", esclareceu o Banco Central Europeu.

O ministro espanhol da Economia, Luis de Guindos, conhecido como um tecnocrata independente, mas próximo do Partido Popular, substitui a partir de 01 de junho próximo o português Vítor Constâncio como vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE).

A nomeação, pelo fórum dos ministros das finanças da Zona Euro (Eurogrupo) de De Guindos para substituir o português Vítor Constâncio na vice-presidência do BCE, foi aprovada na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários (Econ) por 27 votos a favor, 14 contra e 13 abstenções.