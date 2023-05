BCE sobe taxas de juro de referência em 25 pontos base

No comunicado divulgado após a sua reunião de política monetária,, apesar de ter recuado nos últimos meses.





A taxa de juro das principais operações de refinanciamento subiu para 3,75%, a taxa de facilidade de depósito passou para 3,25% e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez subiu para 4%, o nível mais alto desde outubro de 2008.





O BCE começou a subir as suas taxas de juro em julho do ano passado, tendo aprovado anteriormente vários aumentos de 50 e de 75 pontos base. “A inflação ainda está a ser empurrada para cima pelos aumentos passados no setor da energia e pelos estrangulamentos nos fornecimentos”, elucidou Lagarde.





O Banco Central Europeu está a tentar trazer a inflação na Zona Euro de volta à sua meta de 2%, depois de ter atingido brevemente dois dígitos no ano passado, impulsionada por custos mais altos de energia, entre outros fatores.







"As futuras decisões do BCE irão assegurar que as taxas de referência serão trazidas para níveis suficientemente restritivos para conseguir um regresso atempado da inflação ao objetivo de médio prazo de 2%", afirmou a entidade.

"Perspetiva inflacionária muito elevada há demasiado tempo"



A reunião de política monetária do BCE ocorreu num momento em que a situação nos mercados financeiros acalmou, depois da forte turbulência que se fazia sentir em março, quando decorreu a reunião anterior.



A inflação geral subiu uma décima em abril na Zona Euro, situando-se em 7%, enquanto a inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos alimentos, baixou uma décima para 5,6%, a primeira descida em vários meses.



Esta semana, o BCE publicou dados que mostram que no primeiro trimestre houve uma travagem na concessão de créditos a empresas e que também caem os pedidos de empréstimos de empresas e de créditos hipotecários.