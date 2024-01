BCE. Taxas de juro diretoras vão manter-se inalteradas

Reuters

Este anúncio surge depois de na semana passada Lagarde ter dito no Fórum de Davos que são baixas as probabilidades de o BCE relaxar a política monetária antes do verão. Questionada pelos jornalistas sobre os impactos dos ataques Houthis no Mar Vermelho, Lagarde preferiu ser prudente mas admite que são um risco adicional para a inflação na zona euro.



A presidente do BCE afirmou ainda que os riscos inflacionistas incluem a intensificação das tensões geopolíticas, em particular no Médio Oriente, que podem fazer subir os preços da energia e das mercadorias, o que terá impacto no comércio mundial.