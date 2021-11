BCP conclui venda da Banque Privée ao Union Bancaire Privée

"Na sequência das comunicações de 29 de junho e de 29 de julho, o Banco Comercial Português, informa que, obtida a não oposição das instâncias de supervisão locais competentes e verificadas as demais condições estabelecidas, foi nesta data concretizada a alienação da totalidade do capital social do Banque Privée BCP (Suisse) ao Union Bancaire Privée, UBP", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A venda do Banque Privée representou 113.210.965 francos suíços, valor que reflete a distribuição de dividendos e a redução do capital.

Perante este montante, a operação tem um impacto nos resultados do exercício em curso de aproximadamente 46 milhões de euros.

"O preço final está ainda sujeito a ajustamentos decorrentes da evolução dos ativos sob gestão e da atividade do Banque Privée BCP", ressalvou.

A instituição financeira disse ainda que a concretização da venda permite ao BCP prosseguir a "estratégia de enfoque da alocação de recursos e da gestão nas geografias `core`".

Na sessão de hoje da bolsa, as ações do BCP recuaram 2,06% para 0,16 euros.