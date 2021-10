BCP e FEI renovam parceria e apoiam PME portuguesas com mais 1.650 ME

Em comunicado, o BCP refere que "a renovação da parceria com o FEI tem por base os acordos assinados em abril, o que significa que - no total - Millennium bcp e FEI disponibilizarão cerca de 2.850 milhões de euros em novos financiamentos às PME portuguesas", o maior valor de sempre concedido pelo fundo a um banco comercial europeu.

Destinados a "proporcionar liquidez adicional às PME portuguesas afetadas economicamente pela pandemia", os dois novos acordos agora assinados entre o BCP e o FEI são apoiados pelo Fundo Europeu de Garantia, que faz parte do pacote de 540 mil milhões de euros da União Europeia para fazer face ao impacto económico da covid-19.

Os acordos preveem a concessão pelo FEI ao Millennium bcp de uma garantia de até 1.155 milhões de euros, com o objetivo de canalizar 1.650 milhões de euros para a economia, e "baseiam-se no sucesso das garantias assinadas em abril, onde ambas as instituições se comprometeram a mobilizar cerca de 1.200 milhões de euros em apoio às PME portuguesas".

Com o FEI a assumir até 70% do risco dos empréstimos que o Millennium bcp concede às PME, o banco português afirma que "concederá financiamento em condições mais favoráveis, assegurando que as PME portuguesas dispõem de liquidez suficiente e continuando a apoiar o seu crescimento e desenvolvimento a médio e longo prazo".

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) do FEI congratula-se com o "renovar [d]a parceria com o Millennium bcp para apoiar PME portuguesas": "Graças ao Fundo Europeu de Garantia, seremos capazes de fornecer o financiamento tão necessário às empresas portuguesas, permitindo-lhes resistir à tempestade da covid e crescer a médio e longo prazo", refere Alain Godard.

Já o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Ricardo Mourinho Félix, recorda que "as PME empregam mais de 70% da mão-de-obra de Portugal", permitindo a parceria entre o FEI e o Millennium bcp proporcionar-lhes "a liquidez necessária para aumentar e investir num futuro sustentável".

"Este acordo reafirma a posição do Millennium bcp enquanto banco de referência para o tecido empresarial português, conferindo-lhe um papel de destaque no apoio à recuperação da economia e à modernização das empresas", sustenta, por sua vez, o CEO do BCP.

Salientando que "o Millennium bcp, durante o período mais critico da pandemia (2020 e 2021), financiou mais de 40 mil empresas, com um total na ordem dos 6.000 milhões de euros", Miguel Maia considera que, "com o acordo agora estabelecido, o banco reforça fortemente as capacidades para apoiar o crescimento, contribuindo para que o tecido empresarial se torne mais competitivo e possa efetuar os investimentos e beneficiar das oportunidades que resultam da transição para uma economia mais resiliente, verde e digital".