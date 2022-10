BCP emite 350 ME em dívida com juro de 8,5% nos primeiros dois anos

De acordo com a informação enviada pela instituição financeira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a emissão no montante de 350 milhões de euros terá um prazo de três anos.

Os títulos de dívida sénior preferencial elegível para MREL (`Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities`) têm a opção de reembolso antecipado pelo banco no final do segundo ano, com um preço de emissão de 100% e uma taxa de juro fixa de 8,5%, ao ano, durante os primeiros dois anos.

Segundo o BCP, tal corresponde a um spread de 5,547% sobre a taxa `mid-swaps` de dois anos.

No terceiro ano, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a três meses com um `spread` de 5,547%.

"A elevada procura verificada e o perfil diversificado dos investidores que subscreveram a emissão atestam mais uma vez a capacidade do banco em aceder ao mercado de capitais, mesmo em contexto de elevada volatilidade e grande incerteza, como o que se tem verificado nos últimos meses", refere o Millennium.