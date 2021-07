BCP lidera subidas na 5.ª sessão de ganhos da bolsa de Lisboa

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram e oito desceram. O BCP, que apresentou hoje resultados após o fecho do mercado, somou 4,15% para 0,13 euros.

O BCP teve lucros de 12,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, menos 84% do que no mesmo período de 2020, divulgou o banco.

Segundo a apresentação de resultados, as contas do período entre janeiro e junho são impactadas pelo reforço de 214,2 milhões de euros nas provisões para perdas relacionadas com créditos em francos suíços concedidos na operação do BCP na Polónia.

No resto da Europa, não houve uma tendência definida. Londres caiu 0,03% e Frankfurt 0,32%, mas Paris subiu 0,15%, Madrid 0,67% e Milão 0,68%.