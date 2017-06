BCP reforça Conselho de Administração com três novos administradores

Lusa 28 Jun, 2017, 19:08 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP informa que, "por deliberação do Conselho de Administração de 28 de junho de 2017, foram cooptados três novos administradores não executivos, a Sra. Dra. Gu Xiaoxu, o Sr. Dr. Li Cheng e o Sr. Dr. Zhihua Shen, aumentando assim o número de administradores para 22, 14 dos quais não executivos".

O banco acrescenta que, "no âmbito do presente processo de cooptação, se irão agora promover os atos necessários à instrução do processo de pedido de avaliação por parte do BCE [Banco Central Europeu]/BdP [Banco de Portugal]".

No comunicado, o BCP recorda que em 20 de novembro de 2016 anunciou que tinha celebrado com a Fosun, dois dias antes, um memorando de entendimento relativo ao investimento do grupo chinês no capital social do BCP "estabelecendo a cooptação, com sujeição à detenção de 23% do capital social do BCP, de cinco administradores".

Face ao acordado, o Conselho de Administração decidiu, em 09 de janeiro último, cooptar Lingjiang Xu e João Nuno Palma para desempenharem as funções de vogais, não executivo e executivo, respetivamente, até ao termo do mandato em curso (2015-2017).

Esta decisão foi ratificada na reunião magna de acionistas que decorreu em 10 de maio.

O banco recorda ainda que na assembleia-geral de 09 de novembro de 2016 foi aprovado fixar em 25 o número máximo de membros do Conselho de Administração.

No final de 2016, o principal acionista do BCP era o grupo chinês Fosun com 16,67%, seguido da petrolífera Sonangol com 14,87%. Já o grupo EDP tem 2,15% do capital social.

Já este ano, a Fosun (que comprou a seguradora Fidelidade à Caixa Geral de Depósitos) reforçou a posição para cerca de 25% do BCP.