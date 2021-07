BCP sem aquisições previstas mas quem "não está sentado à mesa faz parte do menu"

"Não estamos a planear o que quer que seja para além de crescimento orgânico, mas temos clara consciência de que o regulador europeu quer consolidação, de que temos de estar preparados para estar sentados à mesa para analisar", disse Miguel Maya, na apresentação de resultados do primeiro semestre (lucros de 12,3 milhões de euros).

O gestor vincou que "não há nenhuma operação em estudo, nenhuma intenção de fazer aquisições", mas que um banco que queira continuar e de forma relevante tem de ter condições para eventualmente fazer aquisições caso surjam oportunidades.

"Ou se está sentado à mesa ou se faz parte do menu", afirmou.

Sobre a distribuição de dividendos, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter levantado limitação à distribuição de dividendos na banca, afirmou que o banco vai aguardar os resultados de setembro e a resolução dos dossiês mais complexos, desde logo o tema das perdas com créditos na operação na Polónia, para tomar decisões.

Mas, afirmou, para o banco "é importante pagar dividendos".

O BCP apresentou hoje lucros de 12,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, menos 84% do que no mesmo período de 2020.

Segundo a apresentação de resultados, as contas entre janeiro e junho foram impactadas pelo reforço de 214,2 milhões de euros nas provisões para perdas relacionadas com créditos em francos suíços concedidos na operação do BCP na Polónia.

Os resultados incluem ainda 87,2 milhões de euros de custos de reestruturação em Portugal, onde o banco espera reduzir 800 trabalhadores e admite recorrer a despedimento coletivo, se os funcionários que pretende não aceitarem sair por rescisões por mútuo acordo e reformas antecipadas.

Segundo os últimos dados disponíveis no `site` do banco, referentes a final de 2020, o BCP tem como principais acionistas o grupo chinês Fosun (29,93%) e a petrolífera angolana Sonangol (19,49%). São ainda acionistas de relevo o fundo de investimento Blackrock (2,80%) e o grupo EDP (2,06%).