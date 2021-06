BCP vende Banque Privée ao UBP

Num comunicado, o banco afirma que "a venda do Banque Privée permitirá ao grupo BCP prosseguir a estratégia de enfoque de recursos e da gestão nas geografias `core` [principais], potenciando o desenvolvimento destas e dessa forma a criação de valor para os acionistas".

"O impacto da transação nos rácios de solvabilidade do grupo BCP, estimado em base proforma a 31 de março de 2021, é de um aumento de 15 pontos base no rácio CET1 [estabelece um nível mínimo de capital que as instituições devem ter em função dos requisitos de fundos próprios decorrentes dos riscos associados à sua atividade] e de 16 pontos base no rácio de capital total", afirma o BCP no comunicado.

A concretização da transação, cujo valor não foi divulgado, está sujeita à verificação de condições habituais para a realização deste tipo de operação, incluindo a não oposição das instâncias de supervisão locais competentes, sublinha o BCP.