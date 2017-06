BdP alerta para bancos terem cuidado na concessão de créditos e não esquecerem riscos

Lusa 06 Jun, 2017, 13:09 | Economia

"A correta avaliação do risco inerente aos novos fluxos de crédito, quer no respeitante à capacidade de crédito dos mutuários, quer quanto ao colateral que é dado como garantia, assume particular relevância [nos créditos à habitação]. As práticas de concessão de outros créditos a particulares e às empresas deverão ser igualmente criteriosas", refere o Banco de Portugal no Relatório de Estabilidade Financeira de junho, hoje divulgado.

Segundo o documento, é fundamental que as instituições financeiras avaliem corretamente o risco inerente aos novos créditos caso se verifiquem alterações de futuro, como um aumento das taxas de juro, em valores historicamente baixos atualmente.

Para o regulador e supervisor bancário, uma situação dessas poderá levar a problemas na capacidade de os clientes cumprirem o serviço da dívida, sobretudo quando tanto empresas como famílias continuam com elevado endividamento.

O regulador e supervisor bancário pede ainda que, na concessão de novos empréstimos, os bancos tenham sempre em conta a necessidade de terem de continuar reduzir o `stock` de crédito problemático (malparado ou não produtivo) e de terem de prosseguir o ajustamento do modelo de negócio de estrutura de custos.

O total de crédito concedido (`stock`) às famílias e empresas ainda apresenta variações homólogas negativas.

Segundos dados do Banco de Portugal, no final de abril, o `stock` de crédito concedido pelos bancos às empresas era de 76.122 milhões de euros, o que representava menos 7,0% face ao mesmo mês de 2016.

Já nas famílias, o `stock` era de 124.124 milhões de euros no final de abril, numa queda ligeira de 1,81% em relação a abril de 2016.

Quanto ao crédito malparado [crédito de cobrança duvidosa], registou-se em abril uma melhoria tanto nas empresas como nas famílias.

Nas empresas, o rácio de empréstimos em incumprimento era de 15,4%% do total do crédito concedido e nas famílias de 4,7%, sendo o crédito à habitação aquele que tem menor grau de incumprimento (3%), como tradicionalmente.