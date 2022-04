BdP avisa que mariaflorabarcala@gmail.com não pode exercer atividade financeira

"O Banco de Portugal adverte que a entidade que atua através do endereço de correio eletrónico `mariaflorabarcala@gmail.com`, não está, na presente data, nem nunca esteve, habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira", como concessão, intermediação ou consultoria de crédito, apontou, em comunicado.

O supervisor financeiro lembrou que estas atividades estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las, cuja lista pode ser consultada no `site` do BdP e no portal do cliente bancário.