BdP estima que 30% do aumento da receita fiscal e contributiva em 2022 se deveu à inflação

De acordo com o banco central, do total do aumento da receita fiscal e contributiva em 2022, que ascendeu a 11.156 milhões de euros, houve 3.212 milhões de euros que resultaram da subida da inflação.

O maior impacto foi da receita do IVA (Imposto sobre Valor Acrescentado), o imposto aplicado às vendas de produtos ou prestações de serviços em Portugal.

Já no IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) e nas contribuições sociais, o BdP diz que "o efeito é menor dado que a diferença na variação dos salários entre 2021 e 2022 é inferior à observada nos preços do consumidor".

Ainda no caso do IRS, diz o BdP que "este efeito mitiga o impacto da progressividade do imposto".

Para este ano, o estudo estima que o impacto do aumento da inflação seja ainda maior do que em 2022, devido à evolução dos salários e do deflator do Produto Interno Bruto (PIB).

A taxa de inflação foi de 7,8% em 2022, o valor mais elevado em 30 anos, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este ano, o BdP prevê que a taxa de inflação seja de 5,2%.