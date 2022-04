BdP. Pagamentos de retalho atingem recorde de 3.100 ME em 2021

"Em 2021, os portugueses efetuaram 3,1 mil milhões de euros de pagamentos de retalho, correspondentes a novos máximos históricos", lê-se num comunicado do Banco de Portugal (BdP) sobre o relatório dos sistemas de pagamentos 2021.

Os pagamentos através deste Sistema de Compensação Interbancária (SICOI), que abrange os pagamentos de retalho, aumentaram 13,7% em quantidade e 12,5% em montante, em comparação com 2020, ano impactado pela pandemia de Covid-19.

Conforme detalhou o supervisor financeiro, neste período, as operações com cartão de pagamento, débitos diretos e transferências cresceram 13,9% em quantidade e 14,4% em valor, representando 99,5% do total de pagamentos.

Por sua vez, os cartões representaram 86,5% do total das operações, sendo que as baseadas em cartão progrediram 15,2% em número e 15,3% em valor.

O maior ganho verificou-se nas transferências imediatas, com 28,1% em número e 49,6% em valor, "apesar do pouco peso nas operações totais".

Já os débitos diretos avançaram 2,6% em número e 11,1% em valor, enquanto as transferências a crédito subiram 8,6% em número e 13,5% em valor.

"Na categoria das operações baseadas em cartão destacou-se a grande subida na utilização da tecnologia `contactless`", mais do que duplicando em número (102,2%) e em valor (130,9%).

As compras `online` com cartão também ascenderam 47,1% em número e 51,8% em valor.

O BdP destacou também que Portugal foi o sétimo país mais ativo no `TARGET Instant Payment Settlement` (TIPS), serviço europeu para a liquidação das transferências imediatas, com 780.000 operações enviadas e recebidas, o equivalente a 1.100 milhões de euros.

"Em 2021, arrancaram os testes de utilizador para o projeto de consolidação do TARGET2 (sistema europeu que processa ordens de pagamento de grande valor) com o TARGET2- Securities (plataforma técnica do Eurosistema que fornece serviços de liquidação de títulos em moeda de banco central)", acrescentou.

No que se refere à componente portuguesa deste sistema, TAERGET2 PT, foram processados 1,8 milhões de operações, correspondentes a 1,7 biliões de euros, mais 10,3% em quantidade e menos 2,1% em valor, face a 2020.