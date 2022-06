BE acusa Governo de não fazer "absolutamente nada" para combater inflação

Para Catarina Martins, o executivo de António Costa "não faz absolutamente nada para controlar os preços", premiando assim "os especuladores e aqueles que estão a lucrar com a inflação".





"O governo português é capaz de ser o governo que menos faz em toda a União Europeia para contrariar este ciclo. Nem taxa os lucros excessivos, nem faz uma atualização intercalar dos salários e das pensões e isso é uma irresponsabilidade e é normal que as pessoas lutem pelo seu direito a um salário para viverem dignamente", referiu.



Sublinhou que outros países europeus estão a aprovar "medidas sensatas", como a taxação dos lucros excessivos do setor energético ou a implementar "aumentos intermédios" ao salário mínimo".



"E o Governo português deixa os salários congelados, ou seja, em quebra e não faz absolutamente nada para controlar os preços e, portanto, premeia os especuladores e aqueles eu estão a lucrar com a inflação", acrescentou.