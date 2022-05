BE critica OE2022: "Não é sério" e "não passa de ficção"

Catarina Martins diz que o Orçamento do Estado na área da Saúde não é sério e que não passa de uma ficção. A coordenadora do Bloco de Esquerda garante que não há verba inscrita para cumprir as promessas feitas nos últimos dias aos profissionais de saúde.