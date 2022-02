BE diz que "Europa tem sido lenta" e pede rapidez nas sanções contra a Rússia

"Pela paz, contra a invasão" foi o mote da concentração que hoje juntou, pelas estimativas da polícia, cerca de quatro mil pessoas em frente à embaixada da Rússia em Portugal, uma iniciativa promovida por algumas juventudes partidárias e à qual se associaram líderes partidários como Catarina Martins (BE), João Cotrim Figueiredo (Iniciativa Liberal), Inês Sousa Real (PAN) e Rui Tavares (Livre).

"É importante que em todo o mundo os povos se levantem a dizer não à guerra, a dizer que a invasão russa à Ucrânia tem que parar e que é inaceitável", disse aos jornalistas Catarina Martins, mostrando solidariedade com o povo ucraniano.

Manifestando "muitas expectativas" em todas as conversas que hoje decorrem, a líder do BE enfatizou que "é importante que a União Europeia mantenha a pressão de sanções contra a Rússia para que seja obrigada a parar esta invasão".

"Preocupa-nos que as sanções tenham sido lentas no que diz respeito à oligarquia russa", afirmou.

Para Catarina Martins, "a Europa tem sido lenta" e "está-se a dar tempo a que os oligarcas ponham os seus bens a salvo".

"Nós, por exemplo, propusemos ao Governo português que logo no primeiro momento travasse os ´vistos gold´ e também aqueles que já foram dados e que permitem a oligarcas russos colocar os seus bens a salvo em Portugal. Na verdade, demorou-se muito tempo a responder e neste momento estão congelados novos ´vistos gold´, mas aqueles que já foram atribuídos não estão congelados", lamentou.

Lembrando que "há oligarcas russos com interesses económicos em Portugal, com bens em Portugal e até com vistos gold portugueses", a líder do BE defendeu que "é preciso congelar todos os seus bens imediatamente".

"É preciso congelar os bens imediatamente porque cada momento que passa sem se congelar os bens colocam os bens em países que não tenham as sanções e, portanto, estão sempre a salvo das sanções económicas", justificou, pedindo "rapidez e a determinação contra a oligarquia russa".