BE diz que Governo pode fazer "muito melhor" a cada dia

Lusa 27 Mai, 2017, 17:47 | Economia

"O primeiro-ministro dizia ontem que não se pode fazer tudo num ano, é certo, mas podemos fazer muito melhor a cada dia. E para fazer muito melhor a cada dia a força do Bloco de Esquerda é determinante", declarou Catarina Martins, durante o discurso que fez hoje à tarde no âmbito das eleições autárquicas do Bloco de Esquerda, para apresentar as candidaturas a Vila Nova de Gaia.

"Nós sempre dissemos que sem recuperar rendimentos não havia crescimento e que não há contas públicas saudáveis sem crescimento económico, mas a pergunta que eu faço é até que ponto é que a boa notícia que veem na televisão está nas vossas vidas concretas, na das vossas famílias e dos vossos", questionou a líder bloquista, avisando que "os perigos estão à espreita a cada momento".

Consciente de que o que se conseguiu para o país foi importante, Catarina Martins afirmou que mas era "ainda muito pouco face à destruição, o sacrifício, face à desigualdade tremenda que existe ainda" em Portugal.

A coordenadora do BE declarou que não havia no país quem não soubesse "que a força do BE faz a diferença".

"Nós somos lutadores determinados no que faz a diferença na vida das pessoas, contra a precariedade, por pensões dignas, por direito do trabalho".

Catarina Martins pediu "vozes mais exigentes" nas próximas autárquicas, que digam que "não pode haver precariedade nas autarquias", que defendam os "serviços públicos que servem todas as pessoas", pediu também "vozes mais exigentes que sabem que a igualdade é algo que é por inteiro" e pediu "vozes exigentes que não esqueçam freguesias, porque não ficam no postal do turista" e de "vozes mais exigentes que não deixem ficar ninguém para trás".