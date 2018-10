BE enaltece bons resultados da negociação, mas trabalho segue na especialidade

Lusa14 Out, 2018, 16:26 | Economia

Em declarações à agência Lusa e à RTP, à margem da Universidade de Outono do Podemos, em Madrid, Catarina Martins foi questionada sobre a proposta para o próximo Orçamento do Estado, cujas negociações entre Governo e Bloco de Esquerda se estenderam até à madrugada de sábado.

"Tivemos bons resultados da negociação da generalidade, ou seja, houve aproximação em matérias que parecia que havia divergências insanáveis. O trabalho vai seguramente continuar na especialidade", destacou.

A coordenadora do BE recordou que o partido acordou "algumas matérias importantes para que sejam incluídas já na generalidade", ou seja, na proposta do Governo que foi já aprovada em Conselho de Ministros e tem de dar entrada no parlamento até segunda-feira, medidas que foram conhecidas no sábado, ao final da manhã, pela voz da deputada bloquista Mariana Mortágua.

"Para nós era muito importante que o compromisso do Governo com o regime das longas carreiras contributivas fosse cumprido no tempo desta legislatura, portanto não passasse para 2020. Garantimos que não passaria para 2020. Achamos que há muito por fazer, mas era bom que pelo menos aqueles mínimos que o próprio Governo já tinha prometido não deixasse para outra legislatura", exemplificou.

O processo de aumento de pensões era outra da bandeira do partido que neste orçamento vai prosseguir.

"Em 2019, os pensionistas, no mínimo, vão receber mais um mês de pensão do que recebiam em 2015. É um trabalho de recuperação que foi feito e está garantido", concretizou.

Catarina Martins mostrou ainda satisfação "com o processo de descer o teto das propinas" nas universidades já no próximo ano letivo, uma descida de mais de 200 euros em relação ao valor atual.

"Achamos que é um processo muito importante. É a primeira vez que o preço das propinas desce em Portugal e nós sabemos que a educação tem de ser um direito", explicou.

A baixa do preço da energia e a baixa do IVA dos espetáculos são outras vitórias que os bloquistas destacam.

"Aliás, tudo o que há para fazer na cultura para que haja o reforço orçamental que foi efetivamente prometido", pediu ainda.