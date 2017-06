BE leva à AR projetos sobre contratos a prazo e banco de horas

Lusa 03 Jun, 2017, 12:28 | Economia

"Dia 07, quarta-feira, levaremos ao parlamento a discussão de dois projetos de lei para fazer um avanço na legislação laboral no país", anunciou o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, que falava em Lagoa, no Algarve, no encerramento de dois dias de jornadas parlamentares do partido.

As matérias, disse o bloquista, são de "urgência nacional", e o "Governo de formas diversas já se comprometeu com a sua palavra" nestes pontos.

No que refere aos contratos a prazo, é fundamental "acabar com o abuso" neste instrumento, e além disso o Bloco pretende eliminar os regimes do banco de horas individual e da adaptabilidade individual.

Nas jornadas parlamentares na região do Algarve, que hoje terminam com a conferência de imprensa de Pedro Filipe Soares, os deputados do BE debateram o combate às assimetrias regionais e a promoção da valorização dos serviços públicos.