BE propõe que capitalização do Novo Banco seja feita pelo sistema bancário

Joana Mortágua não aceita assim a proposta do Governo para o financiamento do Novo Banco, através dos empréstimos, pois isso é colocar os contribuintes a pagar.





"Se este é um problema entre bancos, como nos têm dito, então ele tem de ser resolvido entre bancos, sem colocar o Fundo de Resolução e, portanto, os contribuintes a intermediar e a garantir esta capitalização", defendeu.







O BE considera que a proposta que apresenta serve para travar o “abuso” da gestão da Lone Star, a proteção do interesse público e a estabilidade do sistema financeiro.Mortágua considera que o fundo Lone Star é um “fundo abutre” que está a gerir o banco, sem controlo das suas operações, fazendo uma “gestão abusiva” de um contrato, ou mesmo “fraudulenta”, acrescenta.

“Não podemos permitir que o contrato se mantenha à custa dos contribuintes”, considera.







A deputada e dirigente do BE escusou-se a esclarecer se esta ou não é uma condição essencial para o seu partido viabilizar o Orçamento do Estado para 2021.