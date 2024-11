BE propõe revisão de carreiras no INEM e pede demissão da ministra da Saúde

Mariana Mortágua falava em conferência de imprensa na apresentação de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2025, na qual considerou que a ministra Ana Paula Martins "atingiu o limite".

"Não é com leveza que o BE pede a demissão de um ministro, é porque há responsabilidades políticas que têm de ser assumidas e não há condições para que a ministra se mantenha", defendeu, referindo que já houve vítimas mortais resultantes das falhas no serviço de emergência pré-hospitalar.