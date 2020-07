BE quer apoio às vítimas da crise, proteção do emprego e reforço de serviços essenciais

Numa conferência de imprensa na sede do BE, em Lisboa, a líder bloquista, Catarina Martins, referiu que "sem prejuízo do debate estratégico sobre o investimento, sobre a necessidade de manter, modernizar e redirecionar a capacidade produtiva do país e as suas infraestruturas", o BE "identifica como prioritárias três áreas de políticas para responder às vulnerabilidades económicas e sociais potenciadas pela crise pandémica".

"O Governo já conhece estas propostas e o empenho do Bloco na construção de soluções para o Orçamento do Estado para 2021", assegurou.

Assim, de acordo com Catarina Martins, "apoiar os despedidos e outras vítimas da crise, proteger o emprego, reforçar serviços essenciais", são os três eixos que "constroem uma plataforma que, num contexto adverso, permite combater o empobrecimento massivo", a que se assistiu na crise anterior, "e preparar o país para enfrentar a permanência da pandemia e as crises económica, social e ambiental".

Questionada sobre a abertura manifestada pelo executivo liderado pelo socialista António Costa para acolher estas propostas, a coordenadora do BE começou por responder que o "Governo preferiu sempre esperar pelas decisões do Conselho Europeu para começar a trabalhar outras soluções para o país".

"No Bloco de Esquerda temos dito que é urgente trabalhar essas soluções porque vemos como a crise social e a crise económica se aprofunda, vemos também como Serviço Nacional de Saúde precisa tanto de mais meios, entre outros serviços públicos, como a escola pública", apontou.

Catarina Martins afirmou que "o Governo preferiu fazer apenas conversas iniciais até haver decisões do Conselho Europeu", respondendo à pergunta se haverá novas reuniões com o Governo que estas "serão inevitáveis".

"O trabalho vai-se fazendo, depende naturalmente da disponibilidade de todos quererem criar soluções", afirmou, quando questionada sobre o calendário das negociações para o Orçamento do Estado para 2021.