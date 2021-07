BE questiona APDL sobre demolição da Casa de Consulta dos Pilotos na Foz do Douro

Numa pergunta dirigida à Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), a que a Lusa hoje teve acesso, os deputados municipais do BE afirmam que "persistem sérias dúvidas sobre os motivos que fundamentaram" a demolição da Casa de Consulta dos Pilotos da Barra do Douro, no Cais do Marégrafo.

"Sobretudo, por não ser percetível o eventual benefício ou necessidade da sua destruição", defendem os deputados.

No edifício, situado na Rua do Passeio Alegre, na Foz do Douro, funcionou a antiga estação dos pilotos que garantiam a segurança dos navios "na perigosa barra do rio Douro".

"Este edifício constituía uma verdadeira memória viva desse passado e atividade, merecendo -- pelo seu valor histórico e patrimonial -- o interesse e curiosidade de muitos portuenses e visitantes", defendem.

No documento, os deputados querem saber se a APDL teve conhecimento da demolição e se a mesma foi uma iniciativa daquela entidade ou precedida da sua consulta.

"Se sim, qual o fundamento que levou à referida demolição ou teor do parecer da APDL?", questionam os bloquistas, que querem também saber se a demolição é do conhecimento da Direção Regional de Cultura do Norte (CRCN) e da Câmara do Porto.

A par disso, o BE questiona ainda se existe algum plano de requalificação para o local "em que termos e com que objetivos".

A Lusa tentou obter esclarecimentos junto da APDL, mas até ao momento não obteve resposta.