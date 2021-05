BE questiona Governo sobre medidas adotadas para garantir condições dignas em Odemira

Numa pergunta enviada ao Ministério da Saúde, através do parlamento, os bloquistas referem que "há muito que são conhecidas as situações de extrema exploração e profunda precariedade habitacional a que estão sujeitos milhares de trabalhadores migrantes na região do Alentejo, em particular na agricultura e nas explorações intensivas", tema que o próprio BE já levou ao parlamento e sobre o qual "não têm faltado reportagens".

"O que agora se noticia a propósito da cerca sanitária em freguesias do concelho de Odemira não é, por isso, nem novidade nem surpresa. Também não é novidade a relação entre determinantes socioeconómicos (como o vínculo laboral, a qualidade do trabalho, as condições de habitação e de transporte ou o rendimento) e a doença. Essa relação está, há muito, bem definida e a covid-19 não é uma exceção", refere.

Assim, o BE pretende que o Governo esclareça que medidas foram tomadas pelo Governo para prevenir casos de covid-19 e cadeias de contágio, uma vez que é "do conhecimento público, há vários anos, as condições de vida, de trabalho e de habitação de milhares de trabalhadores migrantes nas estufas e na agricultura no Alentejo".

"Que intervenções foram desenvolvidas pela ACT para garantir o cumprimento da legislação e das regras sanitárias junto desta população e seus locais de trabalho", questiona ainda.

Os bloquistas querem ainda que o executivo socialista esclareça que "ações foram desencadeadas pelas autoridades de saúde para aferir das condições de vida, habitação e transportes desta população".

"Que medidas foram tomadas pelo Governo para garantir, em nome da saúde pública e da dignidade humana, condições de habitação, de transporte e de trabalho condignas", pergunta.

Na perspetiva do BE, "impõe-se saber o que foi feito para mudar os determinantes e as condições de vida destes e de outros trabalhadores".

"O Governo também reafirmou por diversas vezes a sua prontidão no âmbito de respostas habitacionais, no entanto, e pelo que se sabe, as condições de habitabilidade destes trabalhadores mantiveram-se em situação de sobrelotação e de indignidade, sem recurso a espaços públicos e privados que poderiam ter garantido o distanciamento e o corte das cadeias de transmissão", condena.

A ministra da Agricultura condenou hoje, no parlamento, as "más práticas laborais" e as "situações inadmissíveis" verificadas em Odemira, ressalvando que existe uma grande parte das empresas a assegurar a testagem dos trabalhadores e a garantir condições de habitabilidade.

Duas freguesias do concelho de Odemira (São Teotónio e Longueira/ Almograve) estão em cerca sanitária por causa da elevada incidência de covid-19 entre os imigrantes que trabalham na agricultura e que vivem em condições precárias.