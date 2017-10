BE reúne Mesa Nacional em 14 de outubro com OE2018 e autárquicas na agenda

Lusa04 Out, 2017, 17:38 | Economia

O encontro irá realizar-se no dia seguinte à entrega, na Assembleia da República, da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2018, que está a ser negociada pelo executivo do PS com os seus parceiros parlamentares, entre os quais o BE.

Segundo disse à Lusa fonte do BE, a Mesa Nacional fará também uma análise das eleições autárquicas do passado domingo.

Hoje, em conferência de imprensa, a coordenadora nacional do BE, Catarina Martins admitiu que o partido teve "um resultado modesto", apesar de ter crescido "em votos e mandatos".

A última vez em que a Mesa Nacional do BE se reuniu foi em 01 de julho.