BE vai votar a favor de todas as propostas que baixem o IVA da eletricidade

Foto: Mário Cruz - Lusa

A deputada do BE Mariana Mortágua anunciou o voto "a favor de todas as propostas orçamentais que apresentem uma redução do IVA da eletricidade", nomeadamente do PSD e PCP, rejeitando "qualquer tipo de jogo parlamentar nesta matéria".