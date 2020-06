BE viabiliza Orçamento Suplementar caso avanços negociados se concretizem

"A Mesa Nacional analisou as negociações e o caminho das negociações que tem sido feito para o orçamento juntamente com o Governo e aquilo que consideramos é que a concretizarem-se os avanços que foram possíveis até ao momento -- ou seja o prolongamento de todos os apoios de emergência até ao final do ano, avanços no lay-off, avanços no acesso ao subsídio de desemprego ou apoio na perda de rendimentos, avanços nas contratações no reforço do SNS e na proteção da habitação - o BE deve viabilizar o Orçamento Suplementar", revelou aos jornalistas a líder bloquista após a reunião do órgão do partido.

O sentido do voto do BE, de acordo com Catarina Martins "dependerá do aprofundamento dessas medidas".