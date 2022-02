BEI avança com 45 ME para serviços ferroviários de mercadorias da antiga CP Carga

Em comunicado, o BEI indica ter assinado "um acordo no valor de 45 milhões de euros com a Medway ROSCO, uma filial da Medway Operador Ferroviário de Mercadorias".

"O projeto apoia a expansão dos serviços de transporte ferroviário de mercadorias em Portugal e Espanha - incluindo transfronteiras -, permitindo assim cadeias de abastecimento mais eficientes nos dois países", acrescenta o banco da União Europeia (UE) na nota à imprensa.

O BEI cofinancia esta operação de compra de 16 locomotivas elétricas e 113 vagões intermodais pela Medway ROSCO com o Santander Totta, a filial portuguesa do Banco Santander, que avança com a base para a estrutura de financiamento do projeto.

Enquanto o BEI mobiliza 45 milhões de euros, o Santander Totta disponibiliza 77 milhões de euros.

Com esta expansão da frota, há então um alargamento dos serviços de transporte ferroviário de mercadorias e uma transferência modal do transporte rodoviário para o ferroviário.

O objetivo é "facilitar o tráfego transfronteiras na Península Ibérica e reduzir os custos de transporte para a importação e a exportação de mercadorias", assinala o BEI, apontando que os serviços em causa visam "predominantemente as regiões menos desenvolvidas ou em transição em Espanha e Portugal, contribuindo assim para reforçar os objetivos de coesão económica, social e territorial da UE e promover transportes sustentáveis".

Ao mesmo tempo, o projeto apoia o desenvolvimento do transporte ferroviário elétrico, uma tecnologia de transporte com zero emissões diretas, estando estipulado que as novas locomotivas assegurem uma capacidade adicional de cerca de 1.500 milhões de toneladas por quilómetro (equivalente a cerca de 54% do mercado global do transporte ferroviário de mercadorias em Portugal) para novos serviços que poderão incluir o transporte de lítio, madeira, produtos químicos e outros produtos, bem como novas linhas regulares de contentores do porto de Sines para diversos destinos em toda a Península Ibérica.

Está prevista a criação de cerca de 940 postos de trabalho durante a fase de execução (entre 2022 e 2023) e de 56 empregos durante a operação, de acordo com o BEI.

Citado pela nota, o vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, assinala que "as novas locomotivas e vagões intermodais melhorarão a interconectividade em Espanha e Portugal, reduzindo simultaneamente o tráfego, a poluição e os custos de transporte".

"Enquanto banco do clima da UE, colocamos à disposição dos cidadãos espanhóis e portugueses os nossos conhecimentos e experiência no setor ferroviário e nas estruturas de financiamento de projetos para implementar com sucesso essas operações", conclui Ricardo Mourinho Félix.

A Medway, anteriormente denominada de CP Carga, é um operador logístico e o maior operador ferroviário privado de transportes de mercadorias na Península Ibérica.

Esta é a maior operadora ferroviária de mercadorias de Portugal, com cerca de 90% de quota de mercado.