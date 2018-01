BEI e BCP acordam emprestar 150 milhões a empresas afetadas pelos incêndios

Lusa25 Jan, 2018, 18:25 | Economia

Segundo o comunicado do BCP, o BEI concedeu um empréstimo de 75 milhões de euros ao BCP para que este possa emprestar a empresas afetadas pelos incêndios, "em condições vantajosas" para estas, e este comprometeu-se a emprestar outro tanto.

"Assim, o fundo final para promoção da retoma económica nas áreas mencionadas chega aos 150 milhões de euros", refere a informação à imprensa.

Entre as condições de que podem beneficiar as empresas que acedam a estes empréstimos estão prazos de pagamento mais longos e taxas de juro mais baixas do que as praticadas pelo mercado.

O financiamento acordado entre o BEI e o BCP destina-se a empresas que "precisem de adquirir ou substituir equipamentos, instalações ou de contratar mão-de-obra devido à destruição causada pelos fogos", lê-se na informação divulgada.