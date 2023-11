Beira Baixa pede serenidade aos partidos para aprovarem o OE2024

"A situação que [na terça-feira] espoletou o pedido de demissão do primeiro-ministro é uma situação que lamentamos. Estamos com o Orçamento [Estado] aprovado na sua generalidade. Espero que haja a racionalidade e que haja condições para ser aprovado" o orçamento, afirmou João Lobo à agência Lusa.

O presidente da CIMBB e da Câmara de Proença-a-Nova realçou que esta situação surge numa "altura má", com o Orçamento do Estado para 2024 aprovado na generalidade, com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em pleno desenvolvimento, o Portugal 2020 a ser encerrado e com o início do Portugal 2030.

"Vemos com alguma apreensão, como é natural, esta questão da demissão e esta situação que foi espoletada e criada. Esperemos que haja por parte dos partidos políticos, que têm responsabilidades acrescidas, a serenidade e capacidade de não entrarem em guerrilhas e politiquices, mas que seja exercida verdadeira política no interesse dos cidadãos. É isso que queremos e pugnamos", sustentou.

Relativamente ao processo que envolve o primeiro-ministro António Costa, o autarca disse "aguardar com serenidade o seu desenvolvimento", e que seja célere.

"O pior que pode acontecer - infelizmente temos todos em memória casos que se prolongam anos a fio -- é a lentidão [da justiça], colocando os cidadãos que estão nessa circunstância numa situação lastimável. Havendo culpas, como é natural, têm de ser assumidas e sancionadas. Não havendo, tem de se dar a condição aos cidadãos, na defesa do seu bom nome e honorabilidade", frisou.

O primeiro-ministro, António Costa, pediu na terça-feira a sua demissão ao Presidente da República, que a aceitou, após o Ministério Público revelar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio.

O Presidente convocou para hoje os partidos para uma ronda de audiências no Palácio de Belém, em Lisboa, e vai reunir o Conselho de Estado na quinta-feira.

Numa declaração no Palácio de São Bento, António Costa recusou a prática "de qualquer ato ilícito ou censurável" e manifestou total disponibilidade para colaborar com a justiça "em tudo o que entenda necessário".

A CIMBB integra os municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila Velha de Ródão e Vila de Rei (todos no distrito de Castelo Branco), e tem como missão potenciar e promover o desenvolvimento da sub-região, otimizando e defendendo os interesses comuns dos seus municípios, por forma a reforçar a identidade conjunta do território.