Beira Serra e região finlandesa preparam retoma das economias locais

Com sede em Góis, distrito de Coimbra, a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra (ADIBER), presidida por Miguel Ventura, e o grupo de ação local (GAL) congénere, Joenssu Region LAG, reuniram-se hoje através de videoconferência.

Em comunicado, Miguel Ventura afirma que a sessão visou "estabelecer as bases para a dinamização de um projeto de cooperação transnacional que possibilite a troca de experiências no processo de retoma das economias" nas duas comunidades.

"É consensual para ambas as organizações a necessidade de fortalecer o espírito de grupo no período de desconfinamento que se irá viver nos próximos tempos, o qual será marcado por uma mudança de paradigma de vida de pessoas e empresas", refere.

Estas, segundo a nota, "terão de se adaptar e reagir a novas formas de relacionamento social impostas pela pandemia e pelas medidas de prevenção que terão de ser mantidas".

"Encontrar e definir soluções para os novos problemas (...) torna-se fundamental para alcançar uma nova normalidade da vida em sociedade, numa ação que pretende evidenciar a necessidade de proteger os territórios nas suas diferentes dimensões e da sua preparação para os novos desafios", acrescenta o GAL ADIBER.

A associação portuguesa, que integra os concelhos de Góis, Arganil, Tábua e Oliveira do Hospital, e a parceira finlandesa "convergem na importância de criar um sentimento de segurança e de confiança" junto dos residentes em cada região e dos visitantes.

Deste modo, pretendem estimular "as dinâmicas locais, tanto ao nível do consumo de produtos locais de qualidade, como da atividade turística, que está a sofrer graves constrangimentos e cuja retoma se prevê venha a ser mais demorada".

O projeto de cooperação, que deverá avançar "com apoio da operação Cooperação LEADER do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, pretende constituir-se como um exemplo concreto de diálogo programático" entre regiões do Norte e do Sul da Europa, com "reforço da nova solidariedade que deve emergir" na União Europeia.

A reunião contou ainda com a presença de uma representante do Ministério da Agricultura e Florestas da Finlândia e do presidente da Rede das Aldeias de Montanha, José Francisco Rolo, que é também vice-presidente da Câmara de Oliveira do Hospital.

