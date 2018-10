Bélgica interessada em parcerias com empresas portuguesas em África

Lusa23 Out, 2018, 17:58 | Economia

"Propus [...] que as empresas portuguesas e belgas que trabalham em África partilhem conhecimento ou trabalhem mesmo juntas no mercado africano", disse o ministro belga numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo português, Augusto Santos Silva.

Didier Reynders manifestou o interesse da Bélgica em aderir, como país observador, à Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), para "trabalhar em conjunto" com Portugal "em relação a África e à América Latina".

O ministro belga falava depois de o ministro português ter frisado como "Portugal e a Bélgica têm relações muito próximas com África" e "desejam que uma aliança euroafricana seja verdadeiramente concretizada".

Reynders, que se reuniu com Santos Silva no âmbito da visita a Portugal dos reis dos Belgas, frisou igualmente que Portugal e a Bélgica são "defensores do reforço da relação euroafricana e de uma verdadeira aliança entre a Europa e África" e que a solução de vários problemas atuais depende do desenvolvimento do continente africano.

"Como o debate sobre migração na Europa. O desenvolvimento de África é a melhor maneira de estabilizar essa situação", disse.