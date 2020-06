Benedict Oramah eleito para novo mandato à frente do Afreximbank

"A decisão foi anunciada no Cairo, no seguimento da 27.ª Assembleia Anual dos Acionistas, que este ano se realizou através da circulação de resoluções devido à pandemia de covid-19", lê-se no comunicado enviado à Lusa.

No discurso de aceitação do segundo mandato à frente desta instituição financeira multilateral, Benedict Oramah disse querer "uma África onde as fundações do acordo de livre comércio [AfCFTA, na sigla em inglês] são colocadas de forma expedita para que os 84 mil quilómetros de fronteiras que nos dividiram possam começar a cair" e vincou a importância do acordo.

"O AfCFTA vai potenciar a industrialização de África, apoiar a emergência de cadeias de valor regionais, transformar os ativos criativos e culturais em motores de crescimento, criar emprego para a juventude africana, trazer respeito aos africanos onde quer que estejam e preparar melhor o continente para concorrer de forma mais eficaz nos mercados globais", disse Oramah.

Entre 2015 e 2019, o banco mobilizou mais de 30 mil milhões de dólares (26,6 mil milhões de euros) para apoiar o comércio africano, sendo mais de 15 mil milhões (13,3 mil milhões de euros) canalizados para o financiamento e a promoção do comércio dentro do continente.

"Vamos querer duplicar o financiamento ao comércio intra-africano para, no final do meu mandato, chegarmos a não menos de 40% do total de ativos do banco, com entregas agregadas, nos próximos cinco anos, de 30 mil milhões de dólares", anunciou.

Os acionistas representados na reunião virtual decidiram também reeleger Stefan-Luis Francois Nalletamby como diretor representando os acionistas da Classe A (os governos africanos) e Kee Chong Li Kwong Wing representando os acionistas da Classe B (instituições financeiras africanas e investidores privados).

O Afreximbank é um banco criado em outubro de 1993 e detido pelos governos africanos, o Banco Africano de Desenvolvimento e outras instituições financeiras multilaterais do continente e fora de África, bem como investidores públicos e privados.

O objetivo principal é fomentar o comércio dentro de África e as exportações para fora do continente. No final do ano passado, o total de ativos e garantias era de 15,5 mil milhões de dólares, 13,7 mil milhões de euros, com os fundos dos acionistas a representarem 2,8 mil milhões de dólares, quase 2,5 mil milhões de euros.

O banco tem um rating de Baa1 pela Moody`s e BBB- pela Fitch Ratings.