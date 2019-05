Beneficiários de prestações de desemprego diminuem 8,1% em abril

Lusa20 Mai, 2019, 19:54 | Economia

Em abril, o número de beneficiários de subsídio de desemprego atingiu 138.777, um decréscimo de 5,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, e de 5,1% em comparação com março, segundo os dados divulgados hoje.

Quanto ao subsídio social de desemprego inicial foram processados 7.211 subsídios, diminuindo 15,3% e 10,7% face ao mês homólogo e em cadeia, respetivamente.

Existiam ainda, em abril, 21.569 desempregados com subsídio social de desemprego subsequente, o mesmo número verificado no mês anterior e, em termos homólogos, registaram-se menos 1.962 subsídios processados, um decréscimo de 8,3%.

O valor médio das prestações de desemprego foi de 498,48 euros em abril, uma subida de 3,7% relativamente ao mesmo mês de 2018 e um aumento de 0,9% em cadeia.

A medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração abrangeu 2.141 indivíduos, menos 90 do que no mês anterior e menos 2.997 do que em abril de 2018.

As estatísticas do Instituto de Segurança Social revelam ainda que em abril foram processadas 2.031.051 pensões de velhice, uma redução de 2.471 pensões relativamente ao mês homólogo e um aumento de 464 pensões face ao mês anterior.

Por sexo, as mulheres detiveram 52,9% do total de pensões de velhice e os homens os restantes 47,1%.

Foram ainda processadas 703.701 pensões de sobrevivência, uma redução de 1.077 pensões relativamente ao mês anterior (menos 0,2%). Face ao mês homólogo, existiram menos 8.473 pensões, uma descida de 1,2%.

É o sexo feminino que continua a deter a maioria das pensões de sobrevivência (81,6% do total).

Já a concessão de pensões de invalidez, num total de 180.010 pensões em abril, aumentou 0,8% quando comparada com o mês anterior. Tendo em conta o período homólogo, foram processadas mais 3.649 pensões de invalidez, um aumento de 2,1%.

A percentagem de pensionistas de invalidez do sexo masculino é a mais relevante, com 52,2% do total.

Quanto ao processamento de subsídios por doença, a prestação abrangeu em abril 139.107 beneficiários, sendo 60,1% de mulheres. Face ao mês anterior, houve uma descida de 4,1% no número de subsídios por doença e, em termos homólogos, uma redução de 0,2%.