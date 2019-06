Benefícios fiscais. Centeno quer maior transparência

RTP17 Jun, 2019, 16:28 | Economia

“Este estudo é produto de uma análise com uma profundidade sem precedentes em Portugal ao sistema de benefícios fiscais nacional, realizado ao longo de quase um ano, e de utilidade evidente para que se possa, num futuro tão próximo quanto possível, proceder a uma reavaliação e efetiva monitorização (…) dos atuais e futuros benefícios fiscais”, afirmou o ministro.



Centeno considerou ainda que a matriz proposta para o controlo dos benefícios fiscais constitui um travão à despesa pública do qual se deve “fazer bom uso”.



Para o ministro das Finanças, os benefícios fiscais "são decisões políticas da maior transcendência em termos políticos, económicos, financeiros e sociais" que, por implicarem uma redução da tributação, "determinam um aumento da despesa pública" e devem por isso obedecer "à mesmíssima exigência" que se tem vindo "a estender à generalidade das áreas na despesa pública".



“Um dos aspetos mais criticáveis” do fisco

“Eficácia do instrumento”

O estudo em questão apurou que existem 542 benefícios fiscais em Portugal distribuídos por vários impostos, sendo que, se a estes se juntarem os que decorrem das taxas preferenciais do IVA, o valor global de despesa fiscal associado a estes instrumentos ascendeu em 2018 a 11,7 mil milhões de euros.

No início de maio, o parlamento debateu um diploma do Governo que propunha a revogação de três benefícios fiscais, a prorrogação sem alterações de sete e a prorrogação com alterações de outros cinco.

O estudou apurou que,. Há ainda 90 benefícios que resultam de deduções à coleta, ou seja, uma espécie de desconto na altura de pagar os impostos.Os benefícios estão espalhados por 19 setores de atividade identificados, sendo que 51 dos casos dizem respeito ao setor da indústria e 47 ao da proteção social. Existem, porém, 184 casos em que não é possível identificar o setor de atividade.Para o ministro das Finanças, os princípios orientadores que devem presidir aos benefícios fiscais são “extremamente simples:”.“Para isso é necessário que os benefícios fiscais passem a ser avaliados de facto, desde a sua conceção até à sua extinção (algo que acontece poucas vezes), à luz dos seus objetivos, os quais deverão ser claros e específicos, quantificáveis e monitorizáveis através de indicadores económicos ou sociais realistas e atingíveis em face dos recursos disponíveis”., com relevantes consequências negativas no plano da equidade e da receita fiscal cessante”, sustentou Centeno.De acordo com o estudo abordado por Centeno, existe uma “incapacidade de, em alguns casos, se conseguir apurar a despesa associada e/ou o número de beneficiários”, o que acaba impossibilitar a avaliação e a garantia de eficácia deste tipo de instrumentos.De acordo com o relatório,, nomeadamente deduções pessoais, à coleta e específicas e taxas preferenciais.“Esta concentração pode levantar questões relativas à eficácia do instrumento”, refere o estudo, acrescentando que “quase 50 por cento das famílias portuguesas não pagam IRS, o que significa que os instrumentos de apoio e incentivo desenhados através do sistema fiscal não chegam a uma parte muito substancial dos agregados familiares”.No Programa de Estabilidade para 2019-2023, totalizando 270 milhões de euros.