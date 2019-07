Berardo diz-se vítima de um julgamento popular

Foto: Lusa

São cinco páginas de defesa da honra de Joe Berardo. O empresário madeirense escreveu uma carta aberta ao Presidente da Assembleia da República.



Nessa carta, a que a RTP teve acesso, Joe Berardo diz que foi sujeito a um interrogatório quando esteve na comissão parlamentar de inquérito à Caixa e que nem sempre esteve bem.



Diz Berardo na carta: "Em cinco horas tive alguns momentos infelizes em que respondi no mesmo tom de desafio a perguntas também elas provocatórias, quando não vexatórias."



O empresário madeirense reforça que a Comissão de Inquérito violou os seus direitos ao permitir que a audição fosse transmitida pela comunicação social: "Eu fui objecto de um verdadeiro julgamento popular nessa tarde de sexta-feira, com várias qualificações sumárias do meu carácter, sujeito a transmissão televisiva que não autorizei."



Joe Berardo diz também ter sido abalada a sua honra pessoal e que a comissão parlamentar acabou por servir para julgar causa privadas em vez de se centrar nas responsabilidades políticas: "Essa divulgação tem ainda por resultado que a minha posição perante os vários processos judiciais que me foram movidos dificilmente possa vir a ser apreciada com o necessário distanciamento, pois os tribunais, sendo uma realidade humana, onde decidem homens e mulheres, não são imunes, ainda que inconscientemente, aos efeitos da opinião pública."



Recentemente, Joe Berardo foi alvo de dois processos de execução. A pedido da Caixa Geral de Depósitos, o Tribunal de Comarca de Lisboa arrestou dois apartamentos de Joe Berardo em Lisboa.





O Tribunal usou a "figura da desconsideração da personalidade jurídica coletiva", um instrumento que é muito pouco usado. Os juízes conseguiram provar através de documentos e testemunhos de moradores dos prédios que as duas casas, apesar de estarem em nome de uma empresa, pertencem ao empresário madeirense.





E este é apenas um dos processos de execução em curso e um dos pedidos do banco público.





Na carta, Joe Berardo reafirma que a audição resultou de muitos mal-entendidos: "Querem dar de mim a ideia de ter ficado no bolso com muitos milhões dos Portugueses, quando isso não pode estar mais longe da verdade. Nem eu, nem nenhuma entidade ligada a mim, alguma vez tivemos ao nosso dispor nenhum dinheiro que tenha sido emprestado pela CGD, ou por outros bancos."E relembra que todo o dinheiro foi investido em ações que foram dadas como garantia e das quais nao sobrou nada.Joe Berardo apela ao Presidente da Assembleia da República para que, no futuro, não deixe que as comissões de inquérito se desviem do objetivo de julgar responsabilidades políticas.