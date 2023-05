BERD expande área de atuação e passa a incluir África subsaariana

O processo lançado com a aprovação de emendas aos estatutos, permitirá ao Banco investir, pela primeira vez, em até seis países da África subsaariana, a partir de 2025, anunciou a presidente do BERD, Odile Renaud-Basso, em comunicado, no final da reunião que decorreu em Samarcanda, no Uzbequistão.

A análise preparatória realizada pelo banco, que já atua nos países do norte de África, revelou que o mandato e o modelo de negócio do BERD se enquadrariam mais adequadamente no Benim, na Costa do Marfim, no Gana, no Quénia, na Nigéria e no Senegal, caso pretendam candidatar-se.

Estes seis países serão formalmente notificados da decisão dos governadores, revelou a instituição na nota.

"Este é um momento muito importante para o banco", disse Odile Renaud-Basso, sublinhando que o modelo de negócio do BERD "proporciona um verdadeiro valor acrescentado que pode complementar o trabalho dos parceiros de desenvolvimento existentes e acelerar a transição na África subsaariana e no Iraque".

A decisão reflete os laços económicos crescentes entre os atuais países de atuação do BERD e a África subsaariana e o Iraque e o seu potencial para o desenvolvimento do setor privado nessas economias, sustenta ainda a instituição no comunicado.

Quanto ao Iraque, vai juntar-se à região do Mediterrâneo meridional e oriental do banco (Egito, Jordânia, Líbano, Marrocos, Tunísia, Cisjordânia e Gaza), "pelas fortes ligações económicas" com esses países.

O BERD começou a trabalhar com essa região em 2011 e já ali investiu até agora cerca de 19 mil milhões de euros em 363 projetos de apoio ao setor privado e ao desenvolvimento sustentável.