Berlim diz que atingiu meta de encher as reservas de gás a 95%

"As reservas ultrapassaram hoje os 95%. Atingiram 95,14%", afirmou em comunicado o Ministério da Economia alemão.

O objetivo do Governo de atingir os 95% até 01 de novembro foi alcançado duas semanas antes.

"Apesar da paragem do gasoduto Nord Stream 1, as reservas foram abastecidas mais cedo do que o previsto", afirmou o ministro da Economia, Robert Habeck, citado no comunicado.

Antes da guerra na Ucrânia, 55% do fornecimento de gás à Alemanha vinha da Rússia. Depois do conflito ter começado, em fevereiro, as entregas caíram e cessaram completamente no início de setembro.

Entre as medidas adotadas pelo Governo liderado por Olaf Scholz, foram desbloqueados 1,5 mil milhões de euros para comprar gás natural liquefeito para garantir abastecimento.

As entregas de gás da Noruega e dos Estados Unidos, aumentaram consideravelmente.

Berlim teve, no entanto, de se abastecer a preços mais elevados, o que se traduz num aumento do preço do gás para famílias e empresas.