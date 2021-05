Berlim vê com "crescente optimismo" evolução económica para o resto do ano

"A aceleração da vacinação e a evolução da economia global dão um otimismo crescente", afirma o Ministério da Economia alemão no seu relatório mensal de maio, hoje divulgado.

Que esta situação se mantenha depende da persistência de desenvolvimentos positivos na luta contra a pandemia observada nas últimas semanas, adverte o ministério.

O relatório recorda que a economia alemã se contraiu 1,7% no primeiro trimestre do ano, depois de ter terminado 2020 com um recuo 4,8% do Produto Interno Bruto (PIB), a maior contração do PIB alemão desde 2009 (- 5,7%).

No final do primeiro trimestre começaram a aparecer sinais de recuperação na produção industrial, embora não em todos os setores e agora espera-se que a tendência para a recuperação continue, também no que diz respeito ao mercado de trabalho.

As exportações, o motor tradicional da economia alemã, começaram a mostrar estes sinais de recuperação a partir de março, com um crescimento de 0,9% face ao mês anterior.

O otimismo referido no relatório coincide com a tendência consolidada para a diminuição da incidência de contágios e a retirada progressiva das restrições.

A incidência de novos casos de covid-19 na Alemanha baixou para 103,6 contágios em sete dias e por 100.000 habitantes, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

O indicador de referência sobre a evolução da covid-19 aproxima-se assim dos 100 casos por sete dias, abaixo dos quais restrições como o recolher obrigatório noturno ou limitações mais rigorosas para contactos pessoais e atividade comercial começam a ser retiradas.

Há uma semana, a incidência semanal era de 129,1 casos, enquanto o pico se verificou em meados de dezembro, com 197,6 casos.

Nas regiões onde já está abaixo de 100 contágios semanais durante pelo menos cinco dias, o desconfinamento acelerou com medidas como a reabertura das esplanadas, depois da restauração ter estado fechada desde novembro, bem como as lojas não essenciais.

Em Berlim, este nível situa-se em 83 casos e espera-se que algumas restrições em meados da próxima semana sejam atenuadas.

A campanha de vacinação ganhou ritmo e 28,5 milhões de cidadãos já receberam uma primeira dose - 34,3% do total -, enquanto 8,3 milhões - 10,1% - já tomaram as duas doses.

Hoje, feriado na Alemanha, entrou em vigor o novo regulamento que facilita as restrições aos viajantes imunizados e aos seus filhos, mesmo que não estejam vacinados, para que não tenham de cumprir a quarentena quando regressam do estrangeiro, a menos que sejam provenientes de regiões de alto risco ou dominadas pelas variantes mais agressivas.