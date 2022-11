Bernardino acusa PM e PR de "suprema hipocrisia" em relação à crise socioeconómica

"Andam a tentar convencer-nos de que para travar a inflação a única solução é o aumento das taxas de juro, provocando recessão, provocando o aumento do desemprego. É a mais pura cartilha do capitalismo", sustentou o antigo líder parlamentar comunista, na Conferência Nacional do partido, em Corroios, concelho do Seixal.

E depois apontou ao primeiro-ministro e ao Presidente da República: "Ouvimos recentemente Marcelo e Costa a suplicar ao Banco Central Europeu que não continue o aumento das taxas. São votos pios e de suprema hipocrisia de quem participou na entrega da soberania do país à União Europeia."

"Esta política não é a de contenção de inflação", sustentou o membro do Comité Central do PCP, mas a de "aproveitar a inflação para concentrar ainda mais a riqueza nos mesmos de sempre".

O governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças socialista no tempo da `geringonça`, Mário Centeno, também foi criticado por Bernardino Soares, pela sua declaração "angelical" sobre a necessidade de "uma estratégia mais conservadora dos lucros" e de haver "contenção dos salários".

"Podem dar as voltas que quiserem, mas o que é essencial é o aumento dos salários", sustentou o antigo presidente da Câmara de Loures.

Tudo o resto é uma "propaganda de mentira", por isso, apelou a todos os militantes comunistas que se insurjam contra as "falsas inevitabilidades".