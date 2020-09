BES concedeu crédito sem analisar o risco

O relatório aponta fragilidades na forma como eram analisadas e decididas as operações.



A auditoria especial ao Novo Banco já entrou no site do Parlamento.



O que quer dizer que é pública a partir de agora, mas foi retirada informação sujeita a sigilo bancário.



O Ministério das Finanças já tinha falado em falhas graves na concessão de crédito até 2014.



Dos 4 mil milhões de euros de perdas entre 2000 e 2018, mais de metade foi na concessão de crédito e 95% foram operações feitas pelo antigo BES.