BES. Contas do Fundo de Resolução continuam muito negativas

As contas do Fundo de Resolução, que suportou as quedas do BES e do Banif, tiveram a primeira melhoria desde 2015, mas continuam muito negativas. Em 2021, o Fundo de Resolução registou um défice nos recursos próprios de mais de 7.200 milhões de euros.