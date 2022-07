BES. Tribunal congela bens de José Maria Ricciardi

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

O Tribunal da Relação mandou congelar bens de José Maria Ricciardi e outros cinco ex-administradores do Banco Espírito Santo. Em causa estão as dívidas originadas pela venda do papel comercial da Espírito Santo Internacional e da Rio Forte aos balcões do BES e do BESI.