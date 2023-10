Biden encontra-se com von der Leyen e Michel na sexta-feira em Washington

Janet Yellen fez o anúncio durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, no Luxemburgo.

A secretária do Tesouro dos EUA não adiantou pormenores sobre a reunião entre o democrata Joe Biden, Ursula von der Leyen e Charles Michel, mas o `site` Politico avança que a reunião vai realizar-se em Washington D.C.

O Presidente norte-americano e os dois principais representantes dos 27 têm para discutir a concorrência com a China e a influência cada vez maior de Pequim em países terceiros, assim como a cooperação dos EUA e da União Europeia (UE) no apoio à Ucrânia.

Perante a paralisação do Congresso dos EUA, a Casa Branca pondera agregar num único pacote legislativo o apoio à Ucrânia, a Israel e a Taiwan, de acordo com a imprensa norte-americana.

É previsível que no final da semana os presidentes da Comissão e do Conselho abordem com Joe Biden também o agravamento das tensões no Médio Oriente, após o ataque do dia 07 de outubro contra a Israel, pelo movimento islamita Hamas, que gerou uma retaliação por parte dos israelitas com bombardeamentos constantes à Faixa de Gaza.