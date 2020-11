Biocant de Cantanhede promove Academia de Biotecnologia dirigida a crianças e jovens

Segundo os promotores, o projeto pedagógico é "especialmente direcionado para crianças e jovens desde o ensino básico até aos primeiros anos da universidade", refere uma nota de imprensa hoje enviada à agência Lusa.

A iniciativa visa a promoção de literacia científica no campo da biotecnologia, "através de ações que incluem a participação desse público-alvo em contextos de aprendizagem baseados na experimentação e com enquadramento sobre o modo como é feita ciência em Portugal nesta área específica".

"Trata-se de uma aposta orientada para a formação dos alunos de diferentes níveis de ensino, no sentido de lhes proporcionar a aquisição de conhecimentos, competências e motivação para seguirem uma carreira em setores de ponta no âmbito da investigação científica em biotecnologia", acrescenta a fonte.

O projeto Academia de Biotecnologia é desenvolvido pela Associação de Transferência de Tecnologia em Biotecnologia, com o apoio do Biocant Park, SA, em Cantanhede, no distrito de Coimbra.

A base formativa do projeto assenta em quatro segmentos de formação com níveis de aprofundamento diferenciados: Modelo de Aprendizagem Pontual, Modelo de Aprendizagem Contínua, Cursos Práticos e Sessões `Online`.

O Modelo de Aprendizagem Pontual e os Cursos Práticos são direcionados para alunos de todos os graus escolares, o Modelo de Aprendizagem Contínua está organizado para estudantes do ensino secundário e superior, e as Sessões `Online` estão concebidas para contornar as dificuldades das medidas de confinamento decorrentes da pandemia de covid-19.

No âmbito da atividade da Academia de Biotecnologia está prevista a criação do prémio Biotech Challenge, com caráter anual, que se traduzirá na atribuição de uma bolsa de participação numa atividade no Modelo de Aprendizagem Contínua e que poderá ser complementado com outras ofertas de empresas envolvidas no projeto.

A Academia de Biotecnologia teve como precursor o "Centro de Ciência Júnior" implementado no Biocant Park em 2007 e cujo principal objetivo era envolver os alunos no mundo da ciência, dotando-os com conhecimentos e competências tendentes a reforçar pensamento crítico.

Dez anos depois, o espaço do Biocant Park dedicado a esse projeto foi remodelado e reequipado de modo a acompanhar o desenvolvimento tecnológico e os novos desafios no âmbito da evolução da biotecnologia e das ciências da vida em geral.

"E é assim que surge a Academia de Biotecnologia, uma aposta que acompanha a nova realidade do setor a nível nacional, fazendo do ensino experimental na área das biociências o elo de ligação entre os cidadãos e a ciência", conclui a fonte.