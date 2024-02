Black and Blue Investimentos vai reforçar para 5,5% na Martifer por 6,3 ME

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Martifer deu conta de que recebeu hoje "da sociedade Black and Blue Investimentos, S.A. a comunicação de que celebrou um contrato promessa de compra e venda de 4.190.000 ações, no dia 07 de fevereiro de 2024, representativas de 4,19% do capital social e 4,28% dos direitos de voto".

A sociedade pagou 1,50 euros por título, segundo a informação, ou seja, quase 6,3 milhões de euros.

Segundo o grupo, "a aquisição das mencionadas ações está sujeita à celebração de contrato definitivo, e caso a transação se venha a efetivar, a sociedade Black and Blue Investimentos, S.A., da qual o administrador Carlos Manuel Marques Martins é acionista e administrador, passará a ser titular de 5.451.853 ações representativas de 5,4519% do capital social e 5,5754% dos direitos de voto da sociedade".

No comunicado lê-se ainda que tendo "a obrigação de comunicação resultado do facto do administrador Carlos Manuel Marques Martins ser também administrador" da Martifer "mais se informa", que, "se consideram atualmente imputáveis à I`M SGPS, S.A. um total de 43.897.802 ações representativas do capital social da Martifer SGPS, S.A., correspondentes a 43,89% do capital social e de 44,89% dos direitos de voto".

Já se a transação vier a ser efetivada, "a I`M SGPS passará a deter um total de 48.087.802 ações representativas do capital social da Martifer SGPS, S.A., correspondentes a 48,09% do capital social e de 49,18% dos direitos de voto", indicou.