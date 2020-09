Bloco aponta subida dos salários como saída para a crise

Catarina Martins defende que a subida de salários tem de ser assumida com uma estratégia no combate à crise. Em entrevista à RTP, a coordenadora do Bloco de Esquerda mostra-se preocupada com a falta de médicos, em plena pandemia, e com a proteção ao emprego.