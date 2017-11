Bloco avisa PS contra "cedência às grandes empresas"

A proposta foi aprovada ontem, com o voto a favor do próprio Partido Socialista. Mas, horas mais tarde, o PS pediu para voltar a votar a mesma proposta na segunda-feira, no dia da aprovação final do Orçamento do Estado.



Catarina Martins diz que ficou supreendida e espera que o PS não volte atrás na oportunidade de reduzir as rendas que diz serem excessivas às empresas de eletricidade.